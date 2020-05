Vpliv Švice povečal slovenski izvoz

Nemčija: trgovina z državami EU močneje prizadeta

Izvoz se je marca povečal za 1,1 odstotka, uvoz pa skrčil za 3,3 odstotka glede na isti mesec lani, je sporočil državni statistični urad. Kljub statistični rasti izvoza v marcu je treba opozoriti, da je epidemija covida-19 močno vplivala na slovensko zunanjo trgovino. Rast je predvsem posledica trgovine s farmacevtskimi izdelki s Švico, medtem ko se je izvoz v države EU skrčil za 13 odstotkov.V obeh tokovih blagovne menjave sta bili v marcu najpomembnejši trgovinski partnerici Slovenije Nemčija in Švica. Nemčija je že tradicionalno najpomembnejši slovenski izvozni in uvozni trg, visoka trgovina s Švico pa je posledica logistike farmacevtskih izdelkov.Slovenija je v marcu ustvarila 64,6 odstotka vsega izvoza in 67,5 odstotka vsega uvoza s trgovanjem z državami članicami EU. Izvoz v te države se je na letni ravni zmanjšal za 13 odstotkov, uvoz pa za 12,6 odstotka. Vrednost blagovne menjave v marcu v primerjavi z istim mesecem lanskega leta se je zmanjšala pri trgovanju z vsemi najpomembnejšimi partnericami, ki so članice EU, najbolj z Italijo.V države, ki niso članice EU, je Slovenija v marcu izvozila za 43,6 odstotka več kot marca lani, uvozila pa za 24,3 odstotka več. K rasti blagovne menjave s to skupino držav je najbolj prispevalo povečanje vrednosti trgovanja s Švico.Marca sa se skrčila tudi uvoz in izvoz Nemčije, najpomembnejše slovenske trgovinske partnerice. Na letni ravni se je izvoz zmanjšal za 7,9 odstotka, uvoz pa za 4,5 odstotka. Še posebej je opazno krčenje trgovine z državami EU, in sicer je izvoz upadel za enajst odstotkov, uvoz pa za osem odstotkov, je objavil nemški statistični urad.Glede na februar se je izvoz skrčil za 11,8 odstotka, uvoz pa za 5,1 odstotka. Krčenje izvoza je bilo marca najmočnejše od avgusta 1990, uvoz pa se je na mesečni ravni zmanjšal najbolj od januarja 2009, je sporočil Destatis.