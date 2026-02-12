Vpogled v družbeno ponzijevo shemo Jeffreyja Epsteina

Nova elektronska sporočila razkrivajo, kako je Jeffrey Epstein izpolnjeval želje in potrebe nekaterih najbogatejših in najvplivnejših ljudi na svetu.

Včasih lahko z ene same mize razberemo celotno zgodbo. V hiši Jeffreyja Epsteina na Manhattnu je ob steni stala starinska konzolna miza, na kateri je bilo več kot ducat uokvirjenih fotografij, med njimi podobe nekaterih svetovno najbolj znanih ljudi. Med njimi so demokratski in republikanski predsednik, levičarski intelektualec in desničarski aktivist, obrazi z Wall Streeta, iz Silicijeve doline in britanske kraljeve družine. Med fotografijami so celo Mick Jagger, Fidel Castro in papež Janez Pavel II. Čeprav bo jedro te Epsteinove sage vedno njegova mreža spolnih zlorab žensk in deklet, na katere je prežal, vsak nov sklop sporočil, ki jih objavi ameriško ministrstvo za pravosodje, razkriva osupljiv razpon njegove družbene mreže in odnosov, ki mu jih je uspelo ohranjati. Epsteinova ...