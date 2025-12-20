Vpogled v propadlo zeleno revolucijo pri BP in Shellu

Energetska velikana sta poskušala preoblikovati svoje poslovanje, nato sta načrte drastično skrčila in odpisala milijarde dolarjev.

Zelena revolucija pri BP se je začela 12. februarja 2020, v drugem tednu mandata Bernarda Looneyja kot glavnega izvršnega direktorja. Looney, karizmatični dolgoletni uslužbenec BP, ki je vodil naftno in plinsko poslovanje podjetja, je energetski prehod sprejel z versko gorečnostjo. »Spremeniti se moramo, in to temeljito,« je razglasil v londonskem govoru le nekaj tednov prej, preden so velik del sveta zajele zapore zaradi covida – te pa so povzročile zlom cen nafte in se zdele kot potrditev njegovega sporočila. Poleg pospeševanja dejavnosti na področju čiste energije je Looney napovedal, da bo BP skrčil porabo za nafto in plin, do leta 2050 pa ne bo zmanjšal le lastnih izpustov, temveč tudi stotine milijonov ton ogljikovega dioksida, ki ga stranke vsako leto proizvedejo z rabo nafte in ...