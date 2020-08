Vrednost industrijske proizvodnje za desetino pod lansko

Ljubljana – Posledice pandemije so krepko zarezale v slovensko industrijo: vrednost industrijske proizvodnje v juniju je bila za 12,1 odstotka nižja kot v juniju lani, v prvi polovici 2020 pa je bila glede na isto obdobje lani nižja za 10,1 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs). V prvi polovici leta se je vrednost proizvodnje najbolj znižala v preskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 14,2 odstotka), nato v rudarstvu (za 13,2 odstotka) in v predelovalnih dejavnostih (za 9,8 odstotka).



Sicer pa je bil letošnji 10,1-odstotni padec vrednosti industrijske proizvodnje največji med tistimi v prvem polletju po letu 2009: tedaj je sicer znašal kar 21,2 odstotka.



Po velikem upadu industrijske proizvodnje v aprilu se sicer številke vendarle nekoliko popravljajo. Prihodek od prodaje v industriji je bil namreč v juniju za 8,3 odstotka višji kot v maju – ta pa je bil za 15,6 odstotka višji kot v aprilu. Še posebej je spodbuden podatek za izvoz: junijski prihodek je bil v primerjavi z majskim na tujem trgu višji za 9,1 odstotka, na domačem trgu pa je bil nižji za 0,1 odstotka.