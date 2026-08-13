Megazdružitve elektrarn: se v ZDA vrača nevarni energetski trust

Razcvet umetne inteligence je energetski sektor, ključno, a večinoma nevidno industrijo, potisnil v središče politične pozornosti. Po vsem svetu se vlade spopadajo z izjemnimi potrebami podatkovnih centrov po energiji, pri čemer se tako potrošniki kot zakonodajalci sprašujejo, ali je mogoče – oziroma ali sploh smemo – to povpraševanje zadovoljiti, ne da bi se zvišali računi za elek­triko. V Združenih državah Amerike pa tišji trend grozi, da bo cene električne energije potisnil še višje in zmanjšal odgovornost podjetij: javna podjetja se hitro združujejo in vzbujajo zanimanje vlagateljev z Wall Streeta. Američani so to že doživeli. Pred stoletjem so vodilni v javnih podjetjih zgradili orjaške družbe, ki so imele v lasti na desetine ali celo na stotine elektroenergetskih sistemov. Ti ...