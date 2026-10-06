Vroča delnica je Adobe

Adobe razvija programske rešitve za ustvarjanje digitalnih vsebin, upravljanje dokumentov in digitalno trženje. Poslovni model temelji predvsem na naročninah, ki zagotavljajo ponavljajoče se prihodke in dobro predvidljivost denarnih tokov. Creative cloud, ki ustvari približno 60 odstotkov prihodkov, vključuje profesionalna ustvarjalna orodja, med drugim photoshop in illustrator. Document cloud s programom acrobat predstavlja približno 15 odstotkov prihodkov ter podpira obdelavo dokumentov pdf in elektronsko podpisovanje. Digital experience pa ustvari približno četrtino prihodkov z rešitvami za trženjsko analitiko, upravljanje vsebin in uporabniške izkušnje. Povezanost rešitev omogoča navzkrižno prodajo in povečevanje prihodkov na obstoječega uporabnika. Adobe express in orodja umetne inteligence firefly širijo uporabniško bazo z brezplačnimi ter plačljivimi različicami. Prihodnja rast bo vse bolj odvisna od prehajanja brezplačnih uporabnikov na plačljive pakete ter zaračunavanja uporabe umetne inteligence.

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Njihove konkurenčne prednosti izhajajo predvsem iz visokih stroškov zamenjave ponudnika. Širok nabor povezanih orodij in uveljavljenost med ustvarjalnimi strokovnjaki dodatno utrjujeta njihov konkurenčni položaj. Vzdržnost obstoječega poslovnega modela je najvišja pri zahtevnih profesionalnih uporabnikih. Pri preprostejših opravilih jo zmanjšujejo canva, figma in generativna umetna inteligenca. Prilagojen donos na investirani kapital znaša kar 18 odstotkov in je na ravni Microsofta ter nad Salesforceom in Oraclom (16 in 9,5 odstotka). Glede na konkurenco dosega tudi visoko maržo iz poslovanja pri 35 odstotkih, kjer je le Microsoft nad njimi s 46 odstotki, Salesforce in Oracle jo imata pri 21 oz. 31 odstotkih.

V tretjem četrtletju poslovnega leta 2026 so prihodki brez vpliva valut medletno zrasli za 12 odstotkov. Bruto marža je ostala stabilna pri približno 89 odstotkih, marža iz poslovanja pa pri 35 odstotkih. Število mesečno aktivnih uporabnikov rešitev za ustvarjalnost in produktivnost je preseglo milijardo dolarjev. Rast preostalih pogodbenih obveznosti do kupcev, ki so zanesljiv napovedovalec prihodnjih prihodkov, se je upočasnila s 13 na osem odstotkov. Hkrati se je rast letnih ponavljajočih se prihodkov znižala z 12 na 11 odstotkov.

Adobe indeks IT Foto Zx Igd

Tveganja se pri podjetju Adobe med seboj prepletajo. Najprej je tu prehod na freemium model, kjer pa nimajo jasne strategije monetizacije. Na drugi strani uprava pretvorbo brezplačnih uporabnikov v plačljive pričakuje šele leta 2027. Možno je tudi, da umetna inteligenca oz. t. i. laboratoriji za UI ter orodja, kot sta figma in claude design, lahko nadomestijo Adobove aplikacije ali zmanjšajo število naročnin, na katerih temelji licenčni model. Pri tem ostaja odprto, ali lahko prevzem Topaz Labs zmanjša zaostanek Fireflyja za vodilnimi modeli. Zanimivo je, da vodstvo podjetja postaja dokaj negotovo, saj odhaja izvršni direktor Shantanu Narayen, novi je Anil Chakravarthy. Junija je odšel finančni direktor Dan Durn (začasno ga nadomešča Steven Day), po imenovanju pa še David Wadhwani, kar povečuje tveganje pri izvedbi prehoda. Hkrati se postavlja vprašanje vzdržnosti njihovih marž. Večji delež umetne inteligence v prodaji lahko rahlo pritiska na bruto maržo.