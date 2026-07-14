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    Vroča delnica: Nokia

    Odvisnost od velikih telekomov z veliko pogajalsko močjo lahko omejuje cene in marže.
    Poslovanje podjetja temelji na štirih ključnih segmentih. FOTO arhiv Dela
    Galerija
    Poslovanje podjetja temelji na štirih ključnih segmentih. FOTO arhiv Dela
    Aleš Grbić, višji specialist za upravljanje
    14. 7. 2026 | 10:00
    4:19
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    Nokia je finski ponudnik telekomunikacijske in omrežne infrastrukture. Podjetje dobavlja opremo, programsko opremo ter storitve za mobilna in fiksna omrežja. Ključne stranke so telekomi, podatkovni centri in ponudniki storitev računalništva v oblaku. Del prihodkov ustvarja tudi z licenciranjem patentov za mobilne, potrošniške naprave ter naprave interneta stvari (naprave IoT​).

    Poslovanje podjetja temelji na štirih ključnih segmentih. Ključna so mobilna omrežja, ki predstavljajo približno dve tretjini prihodkov ter vključujejo opremo in storitve za javna brezžična omrežja operaterjev. Omrežna infrastruktura vključuje usmerjevalnike, stikala, optične komponente in rešitve za širokopasovna optična omrežja. V segmentu računalniškega oblaka in omrežnih storitev (Segment Cloud and Network Services) razvijajo programsko opremo za upravljanje jedrnih omrežij ter zasebnih podjetniških omrežij. Ustvarjajo tudi prihodke iz prodaje strojne opreme, vzdrževalnih in integracijskih storitev ter programske opreme z višjimi maržami. Pomemben del modela je monetizacija intelektualne lastnine prek licenciranja patentov.

    Nokia tehnološki indeks Foto Zx Igd
    Nokia tehnološki indeks Foto Zx Igd

    Imajo več kot 268.000 patentov, od tega 38.900 aktivnih podeljenih patentov. Med njimi je več kot 8000 takšnih, ki so ključni za standarde 5G. Patentni posel ustvarja visoke marže, a predstavlja manjši delež skupnih prihodkov. V raziskave in razvoj vlagajo v povprečju kar 22 odstotkov prihodkov. Rast želijo pospešiti z optičnimi povezavami za podatkovne centre in infrastrukturo za umetno inteligenco (v nadaljevanju UI). S prevzemom družbe Infinera krepijo ponudbo pri povezovanju podatkovnih centrov in optičnih omrežij. Ta segment širi bazo kupcev zunaj telekomunikacijskih operaterjev na hiperskalerje in ponudnike storitev v oblaku. Poslovni model temelji na nenehnem tehnološkem razvoju, saj se standardi mobilnih in optičnih omrežij hitro menjajo.

    Aleš Grbić, Sava Infond Foto Lavra Munda Slaček
    Aleš Grbić, Sava Infond Foto Lavra Munda Slaček

    Licenciranje patentov prinaša nadpovprečno visoke marže. V zahodnih državah omejitve za kitajske dobavitelje zmanjšujejo konkurenčne pritiske Huaweija in ZTE. To krepi njihov položaj v Evropi in Severni Ameriki, predvsem pri RAN (radijsko dostopovno omrežje) in na področju optičnih omrežij. Prevzem Infinere krepi njihov položaj pri optičnem povezovanju podatkovnih centrov. Rastoče povpraševanje po UI in podatkovnih centrih odpira dostop do kupcev, pri katerih je povpraševanje večje. Programska oprema za jedrna omrežja, orkestracijo in upravljanje povečuje delež prihodkov z višjimi maržami. Pri ključni omrežni infrastrukturi je treba upoštevati stroške menjave dobavitelja zaradi integracije, tveganja izpadov in nujno usposabljanje. Finančna struktura je robustna, saj imajo več denarja kot dolga. Kljub temu nimajo trajne konkurenčne prednosti zaradi cenovne konkurence in velikih potreb po naložbah v razvoj.

    Odvisnost od velikih telekomov z močno pogajalsko močjo lahko omejuje cene in marže. Odprti RAN zmanjšuje vezanost kupcev na posameznega dobavitelja in pospešuje standardizacijo opreme. Rast optičnih omrežij je odvisna od uspeha investicij v UI in hitrosti gradnje podatkovnih centrov. Tehnološki cikli zahtevajo nenehne velike naložbe v razvoj. Zamude pri novih izdelkih lahko povzročijo izgubo tržnega deleža. Kibernetski napad ali uhajanje podatkov bi lahko škodovalo zaupanju strank.

    Nokijina rast bo temeljila predvsem na optičnih omrežjih, podatkovnih centrih in programski opremi.

    Ključna bosta uspešna integracija Infinere ter sposobnost pretvorbe naložb v umetno inteligenco v dejansko povpraševanje.

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