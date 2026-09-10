Vročina in energetska kriza povečujeta porabo premoga

Rekordne temperature povečujejo potrebe po elektriki, drag plin pa države usmerja k premogu. Svetovna poraba tega energenta naj bi letos dosegla novo rekordno raven. Svet se je avgusta znova znašel nad simbolnim temperaturnim pragom 1,5 stopinje Celzija, hkrati pa naj bi se svetovna poraba premoga letos povečala na rekordnih 8,94 milijarde ton. Najnovejši ugotovitvi evropske službe Copernicus in Mednarodne agencije za energijo (IEA) kažeta na neprijetno prepletanje podnebnih in energetskih razmer. Po podatkih službe Copernicus za spremljanje podnebnih sprememb je bila povprečna svetovna temperatura avgusta 16,96 stopinje Celzija, kar je 1,65 stopinje več od predindustrijskega povprečja. Avgust 2026 je bil najtoplejši avgust v zbirki ERA5 in skupaj z julijem 2023 najtoplejši mesec ...