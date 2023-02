Vrste na črpalkah, regulacije cen, varčevanje in visoki računi

V nadaljevanju preberite:

Ena od najopaznejših posledic­ vojne v Ukrajini so višje cene energentov. Leto po začetku vojne se cene energentov­ umirjajo, vendar so v Evropi še vedno višje kot na drugih celinah. Razlike so še posebej velike pri cenah plina in električne energije. Letošnje leto bo pokazalo, ali je EU uspelo preusmeriti nabave. Kakšna je zdaj oskrba z energnetni? Bo prihodnjo zimo znova treba varčevati? Bo država še posegala v cene?