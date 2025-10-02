Vsak dan dobimo 86 novih bitcoin milijonarjev

Svet kriptovalut je v tretjem četrtletju letošnjega leta dobil skoraj osem tisoč novih bitcoin milijonarjev. Kot razkriva najnovejše poročilo finančnega portala Finbold, ki se opira na podatke spletne strani BitInfoCharts, je število naslovov oziroma denarnic, v katerih je bilo shranjenih za več kot milijon ameriških dolarjev bitcoinov, naraslo na 190.199.

To pomeni, da je v treh mesecih nastalo 7872 novih »milijonarskih« denarnic oziroma v povprečju 86 vsak dan.

Od odboja do umirjene rasti

Rast v tretjem četrtletju pomeni močan preobrat po turbulentnem začetku leta, ko je v prvem četrtletju s seznama izginilo skoraj 14.000 tovrstnih naslovov.

Svet kriptovalut privablja vse več institucionalnih vlagateljev. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Čeprav je letošnja rast počasnejša kot lani – leta 2024 je v povprečju nastalo 154 milijonarskih denarnic na dan –, podatki po mnenju analitikov kažejo na zrelost trga.

Pri Finboldu pri tem poudarjajo pomembno opozorilo: število denarnic ne odraža nujno dejanskega števila posameznikov, saj ima lahko ena oseba v lasti več različnih naslovov.

»Dejstvo, da je v enem četrtletju nastalo skoraj 8000 novih bitcoin milijonarjev, poudarja, kako se kopičenje premoženja v svetu kriptovalut pospešuje,« je izsledke komentiral Jordan Major, višji analitik pri Finboldu. Po njegovem mnenju preseženo število 190.000 denarnic »krepi položaj bitcoina kot dolgoročnega hranilca vrednosti«.

Njegova kolegica in vodja vsebin pri Finboldu Diana Paluteder pa je dodala, da v letu 2025 izstopa predvsem »odpornost denarnic z visoko vrednostjo«. »Kljub nestanovitnosti na začetku leta se je število milijonarskih naslovov vztrajno povečevalo, kar nakazuje, da večji imetniki nadaljujejo zbiranje. Podatki kažejo na zaupanje v vlogo bitcoina, še posebej ker trg preoblikujejo institucionalni prilivi,« je pojasnila.

Število milijonarskih denarnic je merilo za rast in kopičenje premoženja. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

V poročilu Finbolda so sklenili, da rast števila milijonarskih denarnic ni le posledica rasti cene bitcoina, temveč odraža globljo, strukturno adopcijo, ki jo poganjajo skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), in druge institucionalne naložbe, ki v svet kriptovalut prinašajo nov val imetnikov z visokimi vložki.