Vse bolj priljubljen fintech v Sloveniji: virtualne kartice kot del strategije rasti podjetja Aircash

Jože Rant FOTO: Aircash

Finteh podjetje Aircash, izdajatelj elektronskega denarja z licenco v Evropski uniji, je uvedlo virtualne kartice Aircash Mastercard. Popolnoma brezplačne in v celoti digitalne kartice so na voljo v aplikaciji Aircash ter omogočajo spletno nakupovanje in brezstično plačevanje z mobilnim telefonom v fizičnih trgovinah. Aircash je v Sloveniji vse bolj priljubljen in ima stalno rast števila uporabnikov.

Ena platforma za različne finančne potrebe

Uvedba virtualnih kartic je del širše strategije, s katero Aircash svojo aplikacijo razvija iz orodja za plačila v platformo, ki na enem mestu pokriva različne finančne potrebe.

»Nenehno vlagamo v razvoj Aircasha in širimo ponudbo, da bi na eni platformi zadostili različnim finančnim potrebam uporabnikov. Poleg vsakodnevnih plačil razvijamo tudi nove storitve. Virtualne kartice so del te strategije rasti, s katero povečujemo vrednost aplikacije za obstoječe uporabnike, hkrati pa pridobivamo nove,« je izjavil Jože Rant, finančni direktor podjetja Aircash. Dodaja, da vsako naložbo načrtujejo dolgoročno in z jasnim poudarkom na vzdržni rasti poslovanja.

FOTO: Aircash

»Čim več storitev uporabniki uporabljajo na enem mestu, tem stabilnejši je naš poslovni model – prav to pa nam omogoča, da izdelke, kot so virtualne kartice, ponujamo brez provizij. Slovenija je eden od naših strateško pomembnih trgov, stalna rast števila uporabnikov pa potrjuje, da smo na pravi poti,« poudarja finančni direktor Rant. Pojasnil je, da odločitve o razvoju novih storitev temeljijo na spremljanju potreb in navad uporabnikov, pa tudi na skrbni presoji njihove dolgoročne donosnosti.

Nadgradnja obstoječe ponudbe kartic

Aircash uporabnikom že ponuja fizične kartice Mastercard, ki jih je mogoče kupiti pri partnerjih po vsej Sloveniji, virtualna kartica pa se izda neposredno v aplikaciji in je na voljo takoj. S povezavo s storitvijo Google Pay ali Apple Pay se uporablja tudi za brezstično plačevanje z mobilnim telefonom.

Uporabniki lahko ustvarijo do pet virtualnih kartic na računu Aircash in jih namenijo različnim kategorijam porabe, na primer naročninam ali občasnim spletnim nakupom. Pri nakupu plačilo poteka prek računa Aircash oziroma z denarjem, naloženim v aplikaciji Aircash, brez razkrivanja podatkov primarne bančne kartice.

Široka partnerska mreža

Na slovenskem trgu je Aircash zgradil široko partnersko mrežo, prek katere so na voljo njegove storitve in izdelki. Danes lahko uporabniki v nekaj sekundah položijo ali dvignejo gotovino na številnih lokacijah, med drugim pri partnerju Trafika 3DVA, na bencinskih servisih Petrol in MOL, na Pošti Slovenije ter v trgovinah Mercator, Lidl in Müller. Storitve Aircash so čezmejne, zato lahko slovenski uporabnik na primer položi ali dvigne denar po vsej Avstriji ali Hrvaški. Poleg tega Aircash omogoča plačevanje položnic brez provizije, pošiljanje denarja prijateljem in družini, polnjenje kartice Urbana in številne druge storitve.

Aircash je bil ustanovljen leta 2015 na Hrvaškem, danes pa posluje na 15 evropskih trgih s skoraj dvema milijonoma uporabnikov in številnimi partnerji. Slovenija je eden od trgov, na katerih podjetje nenehno širi ponudbo.

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