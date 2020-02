Vse, kar morate vedeti o domači električni polnilnici za avte

Ko razmišljamo o električnem avtomobilu, vprašanje ni le eno in ni povezano le s samim vozilom. Seveda je pomembno, kakšnega bi kupili, vendar je treba upoštevati tudi, kolikšno razdaljo navadno prevozimo na dan, kakšen je naš življenjski slog, kje stanujemo, kakšne so možnosti polnjenja doma in kakšno nadgradnjo v tem primeru morda potrebujemo.Potem ko naj bi v Sloveniji konec preteklega leta imeli dva tisoč baterijskih električnih avtomobilov, se bo ta številka letos vsaj po načrtih proizvajalcev dvignila za več kot polovico. Čeprav je glede električno gnanih avtomobilov še vedno veliko skeptikov, pa avtomobilski ...