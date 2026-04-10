Vse več podjetij popušča pri zvišanju osnovnih plač

Vse višjim življenjskim stroškom, inflacijskim pritiskom in občutni rasti minimalne plače v letošnjem letu, kot kaže, sledijo tudi zahteve sindikatov po uskladitvi osnovnih plač v panogah in posameznih družbah. Ponekod so delodajalci zaposlenim plače že zvišali, drugod se o tem še pogajajo.

Odhajajoča vlada je letos minimalno plačo zvišala za kar 16 odstotkov oziroma nominalno za 204 evre bruto, kar je v podjetjih porušilo plačna razmerja in sprožilo dodatno kompresijo. Poleg tega je ob redni rasti življenjskih stroškov dodatne podražitve prinesel še konflikt na Bližnjem vzhodu, kar je marsikje povzročilo dodaten pritisk pri zahtevah po zvišanju plač.