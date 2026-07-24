Vse več Slovencev živi tudi od kapitala: država pobrala rekordne davke

Slovenska država je lani iz naslova obdavčitve kapitalskih dohodkov fizičnih oseb pobrala 405,4 milijona evrov, kar je največ doslej in 17 odstotkov več kot leto prej. V primerjavi z letom 2023 so se prihodki povečali za skoraj 122 milijonov evrov, kažejo podatki finančne uprave. Rekordnih 405,4 milijona evrov davčnih prihodkov države. Fizične osebe so prijavile 822,6 milijona evrov dividend. Z najemninami so ustvarili 392,2 milijona evrov prihodkov. Za rekordnim izkupičkom stojijo predvsem rekordna izplačila dividend podjetij, občutno višje obrestne mere in še vedno zelo živahen nepremičninski trg. Edina kategorija, kjer se je pobrana dohodnina zmanjšala, so dobički od prodaje vrednostnih papirjev. Največja rast pri obrestih Največ denarja je država pobrala pri dividendah. Iz tega ...