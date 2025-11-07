Vse večja prevlada velikih tehnoloških podjetij na trgu

V nadaljevanju preberite:

Ameriške delnice so se pred kratkim povzpele na 36. rekordno vrednost letos, toda upravitelj portfeljev Jacob Sonnenberg ni bil na volji za praznovanje. Pod vplivom peščice velikih tehnoloških podjetij iz Silicijeve doline, povezanih z razcvetom umetne inteligence, je indeks S&P 500 svoj trgovalni dan končal v zelenem, in to kljub dejstvu, da je 397 delnic izgubilo vrednost. Po podatkih podjetja Bespoke Investment Group indeks blue chip v zadnjih 35 letih še nikoli ni zabeležil rasti na dan, ko je tolikšen delež njegovih delnic izgubil vrednost.