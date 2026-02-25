Vse večja zmeda na drugi strani Atlantika

Trumpova nepredvidljiva carinska politika povečuje negotovost v trgovini in na borzah.

Zmeda zaradi ameriških carin vpliva tudi na finančne trge. Vrednosti borznih tečajev, ameriškega dolarja in tudi stroški ameriškega zadolževanja so se za zdaj sicer spremenili razmeroma malo, zato pa je večja negotovost opazna v intenzivnejšem trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se institucionalni vlagatelji ščitijo pred nihanji na finančnih trgih. Indeks volatilnosti VIX se je približal najvišjim vrednostim po novembru lani. Spomnimo, da je takrat ameriški kongres sprejel zakon, ki nalaga razkritje Epsteinovih dosjejev. Če začetek tega tedna ni prinesel opaznih sprememb na finančnih trgih, bi se borzna nihanja lahko postopno povečevala. Ne zgolj zaradi odločitve ameriškega vrhovnega sodišča, ampak tudi zaradi poslabšanih gospodarskih kazalnikov ZDA. Z ...