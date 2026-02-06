  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Vstop novih strank mora biti hiter in enostaven

    Borzna hiša Ilirika je prenovila spletno poslovalnico Ilirika Online – Z aplikacijo aktivnejši vstop na nove trge
    Igor Štemberger si veliko obeta od računov INR, ki bodo zaživeli marca. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Igor Štemberger si veliko obeta od računov INR, ki bodo zaživeli marca. FOTO: Leon Vidic
    6. 2. 2026 | 06:00
    3:11
    A+A-

    Borznoposredniška hiša Ilirika aplikacijo za spletno trgovanje razvija 25 let. Od skromnih začetkov do prenovljene aplikacije Ilirike Online. Ilirika je tudi z digitalizacijo od sramežljivih začetkov trgovanja po spletu zrasla do vodilne borznoposredniške hiše v Sloveniji.

    Konkurenca med spletnimi ponudniki borznih storitev je velika, trg geografsko ni omejen. Med slovenskimi borznoposredniškimi hišami pri vlaganju v digitalno infrastrukturo izstopa Ilirika. Spomnimo, ta je leta 2000 kot druga na trgu ponudila spletno posredovanje borznih storitev. V letih, ki so sledila, se je zgodil velik tehnološki razvoj, spletni razvoj Ilirike pa je pogosto trčil ob počasen razvoj zakonodaje. Ilirika je leta 2000 imela približno 3000 strank in 300 milijonov evrov sredstev premoženja strank, konec leta 2025 pa 18.500 strank ter skoraj tri milijarde evrov sredstev strank. »Višja stopnja profesionalizacije in precej strožji regulativni standardi jasno izražajo zrelost tako družbe kot tudi kapitalskega trga v regiji. Pomemben mejnik pri tem pomeni tudi pridobitev kriptolicence, ki omogoča opravljanje storitev v vseh državah Evropske unije,« pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.

    Aktivnejši vstop na tuje trge

    Ilirika je svojo spletno aplikacijo postopno nadgrajevala, pomemben razvoj so dosegli med epidemijo koronavirusa, ko so prvi v Sloveniji omogočili videoidentifikacijo strank, saj fizični obisk poslovalnic ni bil mogoč. Zakaj prenovljena aplikacija Ilirika Online? »V prihodnjih letih želimo postopno širiti dostopnost in prepoznavnost naših produktov tudi na tujih trgih, pri tem pa ostati močno osredotočeni na domači trg in si prizadevati za čim večji tržni delež v Sloveniji. In seveda omogočati kakovostno storitev in produkte ter na vseh področjih zmanjševati tveganja,« napoveduje Igor Štemberger. Nova Ilirika Online je namenjena vsem uporabnikom, torej tako tistim, ki želijo kupovati delnice in obveznice, kot tudi tistim, ki želijo vlagati v bitcoin in druge kriptovalute. Kaj omogoča? »Posodobljena Ilirika Online prinaša predvsem nadgradnjo uporabniške izkušnje in varnosti. Poseben poudarek smo namenili izboljšanemu postopku identifikacije oziroma vstopa novih strank, ki je zdaj še bolj preprost, hiter in digitalen. Za sedanje stranke uvajamo dodatno raven varnosti z dvofaktorsko avtentikacijo (2FA), s čimer še krepimo zaščito uporabniških računov. Nova Ilirika Online pa bo našim strankam omogočila marca odpreti tudi individualni naložbeni račun (INR).

    Več iz teme

    IlirikaIgor Štembergerborza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

