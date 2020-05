VW bo moral v Diselgate izplačati odškodnine

Frankfurt - Lastniki Volkswagnovih vozil, ki so kupili vozila s sporno elektroniko iz tako imenovane afere Diselgate, so upravičeni do odškodnine. Nemškemu proizvajalcu vozil VW lahko, če tako želijo, sporno vozilo vrnejo in zahtevajo povračilo dela kupnine. Tako je danes razsodilo zvezno sodišče v Karlsruhe v prvem tovrstnem primeru.



Tožbo je v konkretnem primeru vložil lastnik VW Sharana in Porenja-Pfalza. Slednji je pri prodajalcu vozil kupil rabljeno vozilo za okoli 31.500 evrov. Ko je izbruhnila afera Diselgate, v kateri seje ugotovilo, da je VW v nekatere serije vozil z dizelskim motorjem vgrajeval sporno tehniko za navidezno zniževanje izpustov, je želel vozilo vrniti in zahteval odškodnino. A VW je vztrajal, da lastniki vozil niso bili oškodovani.



Na nižjih nemških sodiščih je trenutno odprtih kar okoli 60.000 podobnih postopkov in današnja sodba zveznega sodišča bi lahko bila odločila za vse nadaljnje odločitve. Nižja sodišča so doslej napreč odločala zelo različno. Ta odločitev bi lahko sodno prakso poenotila.