Volkswagen in Stellantis: šibko povpraševanje po električnih avtih

V prispevku preberite:

Volkswagen in Stellantis bosta oktobra in novembra začasno ustavila proizvodnjo nekaterih njunih električnih avtomobilskih modelov, v obeh primerih naj bi bil razlog v tržnimh razmerah, torej manjšem povpraševanju, kot je bilo načrtovano.

Avgustovski podatki o prodaji električnih avtomobilov v Evropi so sicer dobri, po podatkih panožnega združenja Acea, so v EU dosegli doslej najvišji tržni delež, konkretno 21 odstotkov, posebej močna je bila tudi rasti v Nemčiji (pred koncem podjetniških ugodnosti za nakup). A očitno jesen na to temo ni tako vesela, vsaj ne za vse proizvajalce.