Vzajemna končno na borzi - kaj morajo delničarji vedeti ob kotaciji

Vzajemna ima približno 445.000 delničarjev. Delnice je treba prevzeti pred 4. marcem leta 2028.

Danes bodo na ljubljanski borzi začele kotirati delnice Vzajemne. Po vrednosti bo Vzajemna med manjšimi borznimi družbami, po številu delničarjev pa daleč največja. To prinaša kar nekaj posebnosti, vsaj v začetnem obdobju, ko trgovanje še ne bo utečeno. Pripravili smo odgovore na ključna vprašanja, povezana z uvrstitvijo delnic Vzajemne na borzo. Vzajemna ima približno 445.000 delničarjev. Največji je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki ima 15,23-odstotni delež. Sledi Republika Slovenija z 0,01 odstotka, vsi preostali delničarji pa imajo statistično zanemarljiv delež v zavarovalnici. Do zdaj je delnice prevzelo le okoli sedem tisoč vlagateljev. Ti imajo skupaj približno 1,5 odstotka lastništva. Kako odpreti trgovalni račun in kako prodati delnice Vzajemne? Če hočete ...