Vzajemna in računi INR – prelomnica za domače vlagatelje?

Ta teden bo za slovenski kapitalski trg izjemno pomemben, saj se bosta zgodila dva ključna dogodka skoraj hkrati: 4. marca se začne trgovanje z delnicami Vzajemne na Ljubljanski borzi, 6. marca pa se uvajajo računi INR. To pomeni, da bodo predvsem mali vlagatelji tako rekoč sočasno dobili nov naložbeni instrument in nov davčno ugoden okvir za investiranje, kar ustvarja redko sinergijo na strani ponudbe in povpraševanja kapitala. Takšno časovno ujemanje lahko kratkoročno okrepi likvidnost, zanimanje in aktivnost na trgu, dolgoročno pa predstavlja pomemben test, ali lahko slovenski kapitalski trg izkoristi ta moment in ga pretvori v trajnejšo rast, večjo udeležbo vlagateljev ter bolj razvito domače naložbeno okolje.

Ob tem bodo ta teden štiri družbe objavile nerevidirane poslovne izide: Cinkarna Celje, Telekom Slovenije, Pozavarovalnica Sava in Zavarovalnica Triglav. Rezultatska sezona na domačem trgu je letos že prinesla več pozitivnih presenečenj, predvsem pri NLB, Luki Koper in tudi Krki, kar dodatno krepi razpoloženje vlagateljev in potrjuje temeljno stabilnost slovenskih družb blue-chip.

Za izboljšanje atraktivnosti slovenskega kapitalskega trga za male vlagatelje je ključno nasloviti predvsem problem nižje likvidnosti in posledične visoke volatilnosti. Podatki o trgovanju kažejo, da se likvidnost že postopoma izboljšuje. Skupni promet na Ljubljanski borzi je leta 2025 dosegel približno 834,6 milijona evrov, kar je približno 65,9 odstotka več kot leto prej. Povečana aktivnost vlagateljev potrjuje, da se ob ugodnih razmerah likvidnost lahko relativno hitro okrepi, kar dodatno poudarja pomen strukturnih ukrepov za njeno dolgoročno stabilnost. Dobro bi bilo znižanje volatilnosti, kar v praksi pomeni predvsem vpeljavo več vzdrževalcev likvidnosti (market makerjev) na vsaki delnici vsaj prve kotacije na Ljubljanski borzi. Večja prisotnost vzdrževalcev likvidnosti bi zmanjšala razpon med nakupnimi in prodajnimi cenami, povečala globino trga ter vlagateljem omogočila lažji in učinkovitejši vstop in izstop iz naložb. S tem bi se okrepilo zaupanje malih vlagateljev, saj bi bil trg bolj stabilen in predvidljiv.

Poleg strukturnih ukrepov na področju likvidnosti je izjemno pomembno tudi sistematično finančno izobraževanje prebivalstva. Več znanja o delovanju kapitalskih trgov, tveganjih in dolgoročnem investiranju bi zmanjšalo strah pred vlaganjem ter spodbudilo širšo udeležbo gospodinjstev na trgu. Pri tem bi lahko sodelovale tako finančne institucije kot regulatorji in izobraževalne ustanove.

Kapitalski trg ustvarja vrednost takrat, ko prihranki postanejo investicije

Paradoks sodobne Evrope je, da ob finančni moči in močnem evru tega mehanizma ne uporablja dovolj učinkovito. V Sloveniji in širši Evropi velik del premoženja ostaja na bančnih računih kot neaktiviran kapital, ki se brez ustreznih pogojev ne preliva v investicije in zaradi inflacije postopoma izgublja realno vrednost. Takšna sredstva ne financirajo novih podjetij, delovnih mest ali inovacij, zato predstavljajo neizkoriščen razvojni potencial gospodarstva. Temeljna funkcija kapitalskega trga namreč ni sekundarno trgovanje med vlagatelji, temveč primarna alokacija kapitala v podjetja, kjer se prihranki pretvarjajo v investicije, produktivnost in gospodarsko rast. Pri neposrednem primarnem investiranju iz gospodinjstev davčna obremenitev kapitala deluje kot odločilni zaviralni dejavnik, saj zmanjšuje, pogosto pa izničuje pripravljenost vlagateljev za financiranje realnega sektorja. Primarni trg predstavlja neposredno povezavo med varčevanjem in gospodarskim razvojem in ga je v danem okolju smiselno spodbujati, ne zavirati. Države z izrazito neugodnimi demografskimi trendi, med katere sodi tudi Slovenija, so pri tem še posebej občutljive, saj staranje prebivalstva že samo po sebi zmanjšuje delovno silo, podjetniško dinamiko in davčno osnovo. Posledično vsak dejavnik, ki zavira investiranje, dolgoročno vpliva na nižjo rast, manj investicij in slabšo fiskalno vzdržnost, saj se davčna baza krči hitreje, kot jo je mogoče nadomestiti z novimi obremenitvami.

Izkušnje držav z bolj razvitimi kapitalskimi trgi kažejo, da spodbudno investicijsko okolje pomembno prispeva k aktivaciji prihrankov, kar se odraža v višji rasti, produktivnosti in stabilnosti finančnega sistema.

Avtor je lastnik delnic NLB.