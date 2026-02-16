Vzajemna na borzi prvi teden marca

Marca virtualna skupščina o spremembah statuta zavarovalnice.

Delnice zavarovalnice Vzajemna bodo na borzo uvrščene 4. marca, je razvidno iz pravkar objavljenega prospekta. Delnice bodo uvrščene v standardno kotacijo Ljubljanske borze. Vzajemna ima kar okoli 445 tisoč delničarjev. Največji delničar zavarovalnice je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s 15,18-odstotnim deležem. Po dosegljivih podatkih je sicer delnice Vzajemne na trgovalne račune do zdaj prevzelo le okoli pet tisoč delničarjev. Število bi se lahko povečalo po vzpostavitvi Individualnih naložbenih računov, delovanje katerih bi moralo biti vzpostavljeno 5. marca, torej dan po začetku kotacije zavarovalnice. Spomnimo, da prodajo delnic morajo imeti delničarji odprt trgovalni račun pri eni od borznoposredniških hiš. Z začetkom kotacije začne teči tudi dveletni rok, v ...