Vzajemna ob polletju v izgubi

Vzajemna je v prvem polletju 2026 dosegla 20,3 milijona evrov kosmate obračunane premije, kar je 16,1 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Vendar pa rast ni zadoščala za pozitivno poslovanja. Polletna izguba skupine je znašala 296 tisoč evrov, razkriva zavarovalnica v povzetku polletnega poslovanja. Vzajemna ob tem dodaja, da vmesni poslovni rezultati niso primerljivi s polletnim rezultatom leta 2025 zaradi različnih izrednih dogodkov, nastalih v prvem polletju 2025. Lani je namreč zavarovalnica v prvem polletju ustvarila 1,98 milijona evrov dobička. Skupina sicer prvi dobiček načrtuje leta 2028. Takrat bo zastavila tudi dividendo politiko. Rezultat zavarovalnih poslov skupine Vzajemna je v prvem polletju znašal 2,47 milijona evrov, kar je opazno slabše kot lani, vendar pa prav ta ...