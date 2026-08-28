Vzajemna ob polletju v izgubi

Zavarovalnica, specializirana za zdravstvena zavarovanja, načrtuje dobiček leta 2028.
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Vzajemna je premije povečala za 16 odstotkov, kar pa je bilo premalo za polletni dobiček. FOTO: Leon Vidic/Delo
Vzajemna je v prvem polletju 2026 dosegla 20,3 milijona evrov kosmate obračunane premije, kar je 16,1 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Vendar pa rast ni zadoščala za pozitivno poslovanja. Polletna izguba skupine je znašala 296 tisoč evrov, razkriva zavarovalnica v povzetku polletnega poslovanja.
Vzajemna ob tem dodaja, da vmesni poslovni rezultati niso primerljivi s polletnim rezultatom leta 2025 zaradi različnih izrednih dogodkov, nastalih v prvem polletju 2025. Lani je namreč zavarovalnica v prvem polletju ustvarila 1,98 milijona evrov dobička.
Skupina sicer prvi dobiček načrtuje leta 2028. Takrat bo zastavila tudi dividendo politiko.
Rezultat zavarovalnih poslov skupine Vzajemna je v prvem polletju znašal 2,47 milijona evrov, kar je opazno slabše kot lani, vendar pa prav ta ...
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