    Novice

    Vzpon Kitajske

    Čeprav makroekonomske težave še vedno niso del preteklosti, delniški trg raste.
    Matjaž Dlesk, Triglav Skladi
    Matjaž Dlesk, Triglav Skladi
    Matjaž Dlesk, Triglav Investments
    6. 10. 2025 | 06:00
    Nepremičninski krizi še vedno ni videti konca. Cene nepremičnin še naprej padajo, tudi investicije v nepremičnine se znižujejo. Zaupanje v nepremičninski trg se še vedno ni vrnilo, kljub ukrepom države in centralne banke. To močno vpliva na potrošnjo. Ker se zaradi padanja cen nepremičnin cenijo stanovanja, se premoženje ljudi zmanjšuje in so pripravljeni trošiti manj. Ker se zmanjšujejo tudi investicije v nove zgradbe, to negativno vpliva še na raven dejavnost v drugih panogah, kot sta na primer gradbeništvo ter oprema za stanovanja. Z manjšo potrošnjo so tako manj zasedene proizvodne kapacitete v drugih sektorjih. Kitajska je skozi leta ustvarjala ogromne proizvodne kapacitete, ki lahko v nekaterih panogah zadovoljijo tudi celotno globalno povpraševanje. Zdaj, ko so kapacitete neizkoriščene, poskušajo kupce pridobiti z nižanjem cen, kar vodi v cenovne vojne. Tako so cenovne vojne, denimo, pri proizvodnji sončnih celic, pa tudi pri proizvodnji električnih avtomobilov. Situacijo dodatno zapletajo trgovinske omejitve. Sicer trenutno velja premirje v trgovinski vojni z ZDA, vendar pa se situacija lahko hitro spremeni. ZDA so največji trgovinski partner Kitajske, izvoz v ZDA predstavlja okoli tri odstotke kitajskega BDP.

    Vseeno pa je bilo v prvih treh četrtletjih na kitajskih borzah veselo. Rastejo tako delnice na borzah v Šanghaju in Šenženu kakor tudi delnice na borzi v Hongkongu. Borzni indeks borz v Šanghaju in Šenženu CSI 300 je v letošnjem letu pridobil skoraj 18 odstotkov vrednosti, merjeno v lokalni valuti, ter 6,4 odstotka, merjeno v evrih. Borzni indeks kitajskih delnic, uvrščenih na borzo v Hongkongu, HSCEI, je pridobil 31 odstotkov, merjeno v domači valuti, ter 15,1 odstotka, merjeno v evrih. Če pogledamo širši indeks kitajskih delnic MSCI China, vidimo še višje donose v prvih treh četrtletjih letošnjega leta, saj je indeks v lokalni valuti pridobil 38,9 odstotka vrednosti ter 22,2 odstotka, merjeno v evrih.

    Optimizem izhaja zlasti iz tehnoloških delnic. Rastejo predvsem delnice v tehnoloških sektorjih, kot so telekomunikacije, informacijska tehnologija ter zdravstvo. Razlog je razvoj umetne inteligence. Kljub omejitvam glede izvoza opreme za ustvarjanje umetne inteligence Kitajcem uspeva razvijati čipe, ki so potrebni za razvoj modelov umetne inteligence. Zaradi močne konkurence na trgu je uporaba modelov umetne inteligence zelo pomembna pri poslovanju, saj jim omogoča doseganje večje učinkovitosti poslovanja, kar je zelo pomembno za poslovanje podjetij v konkurenčnem okolju. Tako lahko pričakujemo, da se bo razvoj še naprej nadaljeval. Poleg umetne inteligence se razvija tudi robotika. Ker se prebivalstvo stara, plače pa rastejo, se v proizvodnih obratih čedalje bolj uporabljajo roboti. Niso redki primeri, ko je v celotni proizvodnji zaposlenih le nekaj deset ljudi, medtem ko delo opravljajo skoraj v celoti roboti. Kitajska napreduje tudi v biofarmaciji. Uspelo jim je skrajšati razvojni cikel za nova zdravila, med drugim tudi z uporabo umetne inteligence. Licence za patente nato kupujejo večja farmacevtska podjetja. Tako lahko pričakujemo, da bo nov razvojni cikel na Kitajskem predvsem odvisen od razvoja tehnologije.

