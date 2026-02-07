Wall Street in kriptopodjetja v boju za prihodnost denarja

Banke pravijo, da pravila, ki urejajo digitalno valuto, ogrožajo finančno stabilnost. Ali s tem skušajo zgolj zatreti konkurenco?

Vsako sekundo se skozi sisteme JP Morgana po vsem svetu bliskovito izvede tudi 6000 transakcij, ko vozači s telefonom plačajo kavo, ko kupci prek spleta naročajo nova oblačila ali ko podjetja pošiljajo plače zaposlenim, ki živijo na različnih koncih sveta. Večina ljudi redko pomisli na finančne mehanizme v ozadju, ki te in številne druge transakcije omogočajo. Kriptopodjetja pa hočejo to spremeniti, vse bolj se namreč vrivajo v finančni sistem in si prizadevajo za to, da bi sčasoma prevzela upravljanje denarja, ki poganja svetovno gospodarstvo. V središču teh prizadevanj so stabilni kovanci (stablecoin), vrsta digitalnega denarja, ki je v razmerju ena proti ena vezana na valute, kot je dolar, ter njihova vse večja vloga v finančnem sistemu. Zagovorniki kriptosveta trdijo, da so stabilni ...