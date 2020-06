Wirecard insolventen

Wirecard, v katerem naj bi izginilo oziroma nikoli obstajalo 1,9 milijarde evrov sredstev, je danes javil, da je priglasil insolventnost.V vodstvu so ocenili, da jim grozi plačilna nesposobnost in da je to v luči dogodkov v zadnjih tednih edina mogoča pot. Kot je znano, zoper nekdanjega glavnega izvršnega direktorja Wirecardain njegove ožje sodelavce poteka preiskava zaradi suma manipulacije trga in prikrajanja bilanc.Grozi jim do osem let zapora.Potem ko sta dve revizijski hiši posumili o resničnosti podatkov v bilancah, je v zadnjih dneh postalo jasno, da 1,9 milijarde evrov, kolikor naj bi jih bilo na fiduciarnih računih pri tretjih osebah na Filipinih, z veliko verjetnostjo ne obstaja. To so sporočili s Filipinov, potrdil pa je tudi novi začasni glavni izvršni direktor Wirecarda. Že pred tem so tožilci več menedžerjem Wirecarda očitali, da so manipulirali s trgom, ker vlagateljev niso ustrezno obveščali o izredni reviziji v družbi. A so, kot je znano, že pred dnevi preiskavo razširili še na poneverbe bilanc.Na tožilstvu so dejali, da je primer zapleten, saj je podjetje poslovalo v številnih državah, od koder morajo pridobiti vse podatke. Pojavljajo se sumi, da je vprašljivih še več poslov oziroma prihodkov Wirecarda. Ugiba se celo o skoraj treh milijardah evrov, za katere se ne ve, ali so kdaj sploh obstajali ali pa so dejansko izginili v prevari. Kakšno vlogo je pri tem imel Braun, še ni jasno. Dolgoletni prvi mož Wirecarda je še pred nekaj dnevi zatrjeval, da je bilo podjetje žrtev prevare in da so prevaro tudi naznanili policiji.