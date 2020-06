Wirecard: Nadzornik trga pod hudimi kritikami

Frankfurt – Wirecard je insolventen, delnica je tako rekoč ničvredna, nekdanji menedžerji podjetja v preiskavi zaradi suma prikrajanja bilanc in manipulacij trga, na tarči kritik pa se je zdaj znašel finančni regulator Bafin. Kaj je šlo narobe in ali bi lahko Bafin preprečil kolaps Wirecarda? Njegov predsednik Felix Hufeld se bo moral prihodnji teden zagovarjati pred poslanci v bundestagu.Gre za največjo finančno afero v novejši zgodovini Nemčije in prvi bankrot podjetja, ki kotira v indeksu Dax, ključnem indeksu berlinske borze. Potem ko se je v zadnjih dneh večina ukvarjala z odgovornostjo vodstva podjetja za prevaro, ...