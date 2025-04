Xi Jinping bo poskušal pritegniti žrtve carin Donalda Trumpa

V nadaljevanju preberite:

V Kambodži so 3. aprila izvedeli, da bodo na njihov izvoz v ZDA uvedene 49-odstotne carine. Strokovnjaki so opozarjali, da utegne biti industrija oblačil, ki ustvari več kot polovico prihodkov od izvoza in večino izdelkov proda v ZDA, močno ogrožena. Čeprav je predsednik Donald Trump 9. aprila odložil uveljavitev 49-odstotne carinske stopnje, bi se ta lahko še vrnila.

Kambodžane je malce pomirilo, da jih bo 17. aprila obiskal kitajski predsednik Xi Jinping. Čeprav je bil obisk načrtovan že več mesecev pred tem, se je izkazal za zelo potrebno spodbudo za moralo države v razvoju. »Smo majhna država, ki jo ZDA kaznujejo,« pravi eden od kamboških uradnikov. »Zdaj pa k nam prihaja voditelj drugega največjega gospodarstva na svetu. Pomagal nam bo okrepiti samozavest. To nam veliko pomeni.«