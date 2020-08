FOTO:Z birokratsko spretnostjo do več denarja

Potem ko je Slovenija v obdobju med 2007 in 2013 šele v zadnjem trenutku izkoristila vsa razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike, se bo ob ugodnem razpletu podobno zgodilo tudi v programu, ki se zaključuje letos. To pa pod vprašaj postavlja učinkovitost koriščenja sredstev v naslednjem programu, kjer sta na voljo le dve leti, v delu, ki se nanaša na pomoč po okrevanju iz pandemije. V vladni službi za kohezijsko politiko so prepričani, da bodo v prihodnjem obdobju na prvem vlaku in ne bodo znova lovili zadnjega hipa.Slovenija je do konca junija iz strukturnih skladov prejela le slabo milijardo od skupno razpoložljive ...