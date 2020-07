Z boni v gospodarstvo doslej priteklo 13,5 milijona evrov

Nabor turističnih nastanitev, kjer je mogoče koristiti bone, od sobote razširjen

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prebivalci Slovenije so doslej unovčili 100.000 turističnih bonov v skupni vrednosti 13,5 milijona evrov, je sporočila Finančna uprava RS (Furs). Gre za pomoč, ki jo je turističnemu gospodarstvu v luči epidemije covida-19 prek prebivalstva namenila vlada.Država je na podlagi tretjega paketa protikoronskih ukrepov mladoletnim razdelila bone v vrednosti 50 evrov, odraslim pa v vrednosti 200 evrov. Koristiti jih je mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v hotelih, počitniških domovih, kampih, na turističnih kmetijah in v podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje.Skupaj je država razdelila za 345 milijonov evrov turističnih bonov, ki jih je mogoče koristiti od 19. junija do najpozneje 31. decembra. Tako so bili v malo manj kot mesecu dni, kot kažejo podatki, ki jih je Furs objavil na spletnem družbenem omrežju twitter, unovčeni okoli štirje odstotki vrednosti bonov.Od sobote je sicer koriščenje turističnih bonov mogoče tudi v tistih nastanitvenih obratih, ki dejavnost opravljajo samo sezonsko, ter pri tistih, ki upravljajo z novimi nastanitvenimi obrati. Sprva je bilo namreč bone mogoče koristiti le pri ponudnikih, ki so imeli tako dejavnost kot objekt v evidence vpisana marca ob razglasitvi epidemije. Četrti protikoronski zakon, ki je začel veljati v soboto, je to omejitev odpravil, tako da je sedaj koriščenje bonov možno pri vseh obstoječih ponudnikih.Boni so sicer izdani v elektronski obliki, evidentirani so kot dobroimetje v informacijskem sistemu Fursa eDavki. Koristiti jih je mogoče v več delih in so prenosljivi med ožjimi družinskimi člani, porabo pa lahko vsak sam spremlja v mobilni aplikaciji eDavki.Za povračilo sredstev v višini unovčenih bonov ponudnikom storitev skrbi Furs. Za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, jim izplača denar do zadnjega dne v mesecu, za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, pa do 15. dne v naslednjem mesecu.