Z dobrim načrtovanjem do visokega dobička

»Presegli smo vse postavljene načrte,« je povedal predsednik uprave Gen energije Martin Novšak. Družba Gen je načrtovala 23 milijonov evrov čistega dobička, zaslužila je 26 milijonov, skupina Gen pa je načrtovala 44 milijonov in dosegla 80 milijonov evrov dobička. Zlasti zaradi uspešnega trgovanja Gen-I, ki pa še vedno nima uprave.

Promet družbe Gen je bil načrtovan v višini 206 milijonov, dosegli so 230 milijonov evrov. Na ravni skupine so dosegli nov mejnik, načrtovane 2,2 milijarde evrov so povečali na dobre tri milijarde evrov. Te rezultate nameravajo v prihodnje zadržati z novimi projekti, ki so jih poimenovali vizija 3 + 1. Že zdaj je proizvodnja skupine Gen 99-odstotno brezogljična, odstotek proizvodnje namreč zaseda Termoelektrarna Brestanica, kjer so kljub epidemiji lani zagnali sedmi blok. Oktobra, novembra in decembra je ta v osnovi plinska elektrarna obratovala zelo pogosto, a zaradi visokih cen plina v glavnem na kurilno olje. Tega so dvakrat na dan vozili iz Srmina. »S tem pomagamo celotnemu evropskemu sistemu. Lani smo obratovali zlasti za Nemčijo,« je dodal Novšak.