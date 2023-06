Z e-motorji želijo priti na svetovni vrh

V nadaljevanju preberite:

V podjetju Mahle Electric Drives Slovenija se vse bolj usmerjajo v izdelke za električno mobilnost, kot so motorji za pogon električnih vozil. »Razvili smo produkt, ki konkurira na največjem svetovnem trgu. Ena večja nominacija bi bila velika zmaga, ne samo za lokacijo v Šempetru pri Gorici, ampak tudi za regijo in vso Slovenijo,« je dejal Uroš Rutar iz šempetrske družbe. V tej načrtujejo nadaljnjo rast, pri čemer pa so v Sloveniji omejeni tako s prostorom kot z zaposlenimi. Kakšni so njihovi načrti? Ali se selijo v Bosno? Kako poslujejo? Kakšno je poslovno okolje v Sloveniji?