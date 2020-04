FOTO:Z epidemijo covid-19 je gospodarstvu »nekdo« nenadoma ugasnil luč

»Poslovni modeli podjetij so se nenadoma zelo spremenili. Zdaj vsi, ki le moremo, delamo od doma, uporabljamo aplikacije, kot so teams, skype, zoom in podobne. Taki nenadni prehodi se prej niso dogajali. Odzivnost na trgu in pri operativnem organiziranju dela v podjetjih bo imela pomembno vlogo pri obvladovanju sedanje krize in tudi pozneje,« meni Domen Zadravec, partner v svetovalnem podjetju Ernst & Young Parthenon. Vprašali smo ga, kateri so največjih izzivi, ki jih je podjetjem prinesel koronavirus. Zaradi epidemije covida-19 deluje gospodarstvo upočasnjeno po vsem svetu. Na Kitajskem, kjer se je izbruh začel, postopno ukinjajo ...