Z igrami nad pandemijo

Med zmagovalci obdobja pandemije so vsekakor tudi razvijalci videoiger in igralnih konzol. Skoraj brez izjeme se je močno povečala prodaja videoiger, kar je največjim prineslo izdatno rast prihodkov in dobička ali pa vsaj pomagalo pokriti luknje na drugih področjih.Po podatkih ameriške NDP je panoga videoiger, ki vključuje tudi igralne konzole in opremo, v prvih šestih mesecih letos doživela 19-odstotno medletno rast v ZDA. A največji trg na svetu je tokrat imel celo stransko vlogo, saj je bila rast v tistih državah, ki so imele strožje ukrepe za zajezitev, še močnejša. Rekord ob strahu pred padcemMed največjimi razvijalci ...