FOTO:Z Ikeo vstopajo v domove po svetu

Dekani – V predmestju Kopra, brez večje medijske opaženosti, deluje podjetje Titus, v lasti Angleža Roberta H. Applebyja, ki ga tudi vodi. Skupina Titus, ki poleg nekdanje Lame združuje še angleški Titus International in avstralski Tekform, ima glavnino svoje proizvodnje pohištvenega okovja in drugih komponent v Dekanih. Njihov največji kupec je Ikea, najpomembnejši trg je Evropa, najvišjo rast pa trenutno dosegajo na Kitajskem.»Velika Britanija je Evropa in Evropa je Velika Britanija. Največja nevarnost brexita je, da bi se posel za nekaj let upočasnil, a verjamem, da bo kmalu spet našel svojo pot,« meni Robert H. Appleby. ...