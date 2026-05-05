Z levico o človekovih pravicah, z desnico o poslu

Največji trg medicinske konoplje je zdaj Nemčija, lani so v ta namen uvozili več kot 200 ton cvetov, kar 70 odstotkov iz Kanade. Poraba se je povečala tudi na Češkem, posebej po odločitvi, da konopljo lahko predpisujejo tudi splošni zdravniki. Certifikate za evropsko dobro proizvodno prakso (EU GMP), ki je postala nekakšen zlati standard, pa pridelovalci pridobivajo po vsem svetu. Pri nas za medicinsko rabo konoplje po lani sprejetem zakonu manjkajo še podzakonski akti.

Večina držav na konopljo kljub vsemu gleda z nezaupanjem. »Politiki vidijo zakajenega umazanca s tetovažami na vekah, a konopljo uporabljamo tudi čisto običajni ljudje,« je bila opazka na omizju o zagovorništvu in lobiranju na največji konferenci o konoplji ICBC v Berlinu. Zagovorniki so se pretežno usmerili v pomoč ljudem, ki želijo opustiti odvisnost od alkohola ali opioidnih zdravil.