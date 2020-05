Z manj denarja je Oxfam na razpotju

Oxfam, ena od najprepoznavnejših (in hkrati tudi kontroverznih) nevladnih organizacij, ki se posveča boju zoper revščino in neenakost v svetu, bo odpustila 1500 sodelavcev in prekinila svojo dejavnost v 18 državah po svetu.Odločitev je povezana s pomanjkanjem denarja. Oxfam je moral v zadnjih mesecih odpovedati vrsto dogodkov, ki so namenjeni zbiranju sredstev. Prizadelo ga je tudi zaprtje njihovih trgovin v Veliki Britaniji, Nemčiji in Belgiji, ki po nekaterih ocenah zagotavljajo pet milijonov funtov prihodka vsak teden, je poročal Guardian.V ozadju pa je precej globji problem financ. Dobrodelni prispevki, ki jih največ zberejo v ...