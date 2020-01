»Z menoj so ravnali brutalno«

Carlos Ghosn razlaga, da je šlo pri vsem skupaj za zaroto. FOTO: AFP

, nekdanji šef zveze Renault-Nissan, ki je z Japonske, kjer je čakal na sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij, pred koncem lanskega leta zbežal v Libanon, je prav tam danes pojasnjeval svojo resnico in zavrnil vse obtožbe, celotno zadevo pa označil kot zaroto nekaterih ljudi v Nissanu in japonskega tožilstva.Carlos Ghosn, nekdanji šef Renaulta in Nissana, je dejal, da ni pobegnil pravici, temveč krivičnosti. Odločno je zavrnil vse obtožbe na Japonskem očitanih mu finančnih malverzacij. Po njegovem je šlo za zaroto nekaterih vodilnih ljudi v Nissanu in japonskega tožilstva ter dodal, da je 99,4 odstotka obtoženih na Japonskem obsojenih, še celo več, če gre za tujce. Po njegovem so ga brutalno izločili iz sveta, ki ga je poznal, tako družine kot drugih svojcev, prijateljev, iz Renaulta, Nissana in Mitsubishija.Meni, da so se ga hoteli znebili, da bi se tako znebili tudi vpliva Renaulta v Nissanu. Tudi njegova odvetniška ekipa je nekoliko pred konferenco še zapisala, da ga je Nissan žrtvoval, da pri preiskavi ni šlo za iskanje resnice, ampak za vnaprej določen namen njegovega rušenja ali, kot je dejal Ghosn, da ne bi nadaljeval v smeri tesnejšega holdinga Renaulta in Nissana, v katerem bi bile obe strani zadovoljne.Kot je dejal Ghosn, so na Japonskem o njem v 17 letih napisali 20 knjig, zdaj pa ga nenadoma obtožujejo, da je hladen, pohlepen diktator, kar da niti približno res, saj da ima rad Japonsko.O njegovem zdaj že nekdanjem podjetju je dejal, da je bila še leta 2017 zveza Nissan-Renault-Mitsubishi v zelo dobrem položaju, da so imeli strategijo, pogovarjali so se o združitvi s FiatChryslerjem, ki je bila že zelo blizu. A zadnji jim je zdaj ušel v poroko s francosko skupino PSA, zavezništvo da ne deluje več, obe strani da sta izgubili precej tržne kapitalizacije, da rasti ni več, da ni tehničnega preboja.Kakšni so njegovi nadaljnji načrti? »Navajen sem na stvari v slogu nemogočih misij, tako kot je bilo tudi, ko sem prvič prišel v Nissan. V Libanonu se nimam za zapornika. Opral bom svoje ime. V prihodnjih tednih bom pojasnil, kako bom to storil,« je odgovoril na eno novinarskih vprašanj in kasneje dodal, da je pripravljen na sojenje kjerkoli, kjer bo le to pošteno.