Z naftnimi prihodki do dveh nukleark in svetle prihodnosti

Kazahstan, največji svetovni proizvajalec urana, del elektrike uvaža, da bi to spremenil načrtuje dve jedrski elektrarni in velikansko gradbišče, ki naj bi preoblikovalo državo v naslednjih desetletjih. Ta na videz protislovna izhodišča razkrivajo, zakaj je načrt predsednika Kasima Žomarta Tokajeva pomemben ne le za kazahstansko gospodarstvo, temveč tudi za energetske tokove med Kitajsko in Evropo. Do leta 2029 bo vlada iz Nacionalnega sklada, napolnjenega z dobički od nafte in plina, v infrastrukturo usmerila 6,5 bilijona tengejev oziroma okoli 13 milijard evrov, ob tem pa obljublja tako energetski presežek kot val tujih naložb. Zakaj država dolgoročne rezerve usmerja v nove ceste, elektrarne in posebno mesto Alatau z investicijskim sodiščem, ter kako realistične so napovedi o dveh nuklearkah do leta 2050? Ali lahko naftni denar res kupi trajno energetsko neodvisnost?