Z novim letom težje do kredita: Banka Slovenije določila minimalni znesek

Banka Slovenije zvišuje znesek, ki vam mora ostati po plačilu obroka kredita. Trenutno znaša 745 evrov, po novem bo ta znesek 13 odstotkov višji in bo znašal 840 evrov.

Banka Slovenije je predlog o zvišanju zneska v javno razpravo dala oktobra letos, potem ko so v okviru rednega letnega preverjanja ustreznosti makrobonitetnih ukrepov izračunali nov znesek minimalne kreditne sposobnosti. Znesek upošteva izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo ter objavilo konec lanskega leta, in napovedano inflacijo za leti 2026 in 2027, so pojasnili iz Banke Slovenije. Po opravljenih analizah zvišanje zneska naj ne bi znatno vplivalo na število in delež odobrenih potrošniških in stanovanjskih posojil.

Po pregledu odzivov in dodatnih analizah so novi znesek dokončno potrdili, veljati pa bo začel 1. januarja 2027.

Ukrepi makrobonitetne politike so namenjeni odzivanju na tveganja v finančnem sistemu in so preventivno usmerjeni v krepitev odpornosti bančnega sistema ter v preprečevanje kopičenja tveganj, pravijo v Banki Slovenije.

Namen makrobonitetnih omejitev kreditiranja potrošnikov je ublažitev in preprečitev čezmerne rasti kreditiranja ter čezmernega finančnega vzvoda, s čimer skušajo blažiti kreditno tveganje v bančnem sistemu: »Znesek minimalne kreditne sposobnosti poleg tega preprečuje zadolževanje potrošnikov preko njihovih dejanskih zmožnosti. V praksi to pomeni, da potrošniku po plačilu vseh mesečnih kreditnih obveznosti ostane dovolj sredstev za kritje minimalnih življenjskih stroškov.«