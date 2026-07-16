Z rebalansom bo vlada zvišala porabo za 0,7 milijarde evrov

Vlada je začela pripravljati rebalans proračuna in določila razrez proračunskih izdatkov po proračunskih porabnikih. Rebalans proračuna bo predvidoma določen konec avgusta. Skupni proračunski odhodki so za leto 2026 določeni v višini 18,4 milijarde evrov, je razvidno iz sporočila vlade. To je 0,7 milijarde evrov več, kot je predvideno v trenutno veljavnem proračunu. Zdajšnji proračun namreč predvideva 17,67 milijarde evrov proračunske porabe in 15,56 milijarde evrov prihodkov, tako da bi proračunski primanjkljaj letos znašal 2,1 milijarde evrov. Vendar pa je bilo že iz proračunskih dokumentov, posredovanih v Bruselj, razvidno, da bo primanjkljaj verjetno večji. Ob polletju je proračunski primanjkljaj znašal 1,2 milijarde evrov, pri čemer se je poraba medletno povečala za 12,3 odstotka, ...