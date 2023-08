Z rebalansom dodatnih 520 milijonov za pomoč prizadetim

Vlada je potrdila predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, s katerim bo za hitro in učinkovito odpravljanje posledic poplav in pomoč prizadetim namenila dodatnih 520 milijonov evrov. Za to ne bo potrebno dodatno zadolževanje državnega proračuna, je povedal minister za finance Klemen Boštjančič.

Na ministrstvu za finance bodo odprli nov podprogram Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah. »V njem bomo 300 milijonov evrov zagotovili s prenosom pravic porabe iz podprograma upravljanje s finančnim premoženjem iz B-bilance, drugih 220 milijonov evrov, s katerimi se povečujejo odhodki državnega proračuna, pa bomo zagotovili z zmanjšanjem sredstev na računu državnega proračuna,« je razložil Boštjančič, ki napoveduje smotrno in namensko pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Novi podprogram bo omogočil, da transparentno prikazujemo izvajanje kriznih ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč, je dodal minister, ki ocenjuje, da se bo proračunski primanjkljaj za letošnje leto povečal s 4,5 na 4,9 odstotka BDP.

Omenjenih 300 milijonov iz B-bilance je bilo sicer namenjenih za dokapitalizacijo družbe v lasti SDH, gre predvsem za elektrodistributerska podjetja, kjer naj bi bi država povečala svoj delež), njihov prenos na zunajproračunski sklad pa naj ne bi vplival na zvišanje proračunskega primanjkljaja. Sklad naj bi do konca leta dobil vse potrebne odobritve evropske komisije, vlada pa po včerajšnjem obisku predsednice evropske komisije pričakuje razumevanje Bruslja tudi ob razpravi o fiskalnih pravilih ob naravnih nesrečah.

Minister za letos ne računa na bistvene spremembe pri obstoječih prioritetah, saj je začete projekte težko ustaviti. Za leto 2024 bo zgornji limit proračunskih odhodkov ostal enak, spoštovati bo treba fiskalna pravila, posamezni resorji pa bodo morali upoštevati realnost poplav in preoblikovati prioritete.