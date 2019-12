FOTO:Z reciklažo tetrapakov do robčkov in papirja

Proizvodnja v Ljubljanskih mlekarnah. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Vodja ekologije v Ljubljanskih mlekarnah Simona Papler. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ljubljana -so postale prvo slovensko podjetje, ki mu je uspelo zapreti interno snovno zanko za embalažo Tetra Pak. Že pred nekaj leti so se namreč priključile projektu krožnega gospodarstva Z embalažo tetra Pak do robčkov, v katerem sodelujejo šeinIz ostankov embalaže Tetra Pak, ki nastanejo v proizvodnji Ljubljanskih mlekarn, italijanska papirnicaizdeluje robčke, papirnate brisače in higienski papir, ki jih zatem Ljubljanske mlekarne odkupujejo za svojo interno uporabo. Za potrebe proizvodnje mlečnih izdelkov v Ljubljanskih mlekarnah letno nastane približno 160 ton ostanka embalaže, ki ga v celoti vključijo v sistem zapiranja snovne zanke z namenom ustvarjanja reciklirane surovine za nove izdelka.Kot je pojasnil direktor Ljubljanskih mlekarn, je to le eden od korakov, ki jih v podjetju izvajajo v skrbi za okolje. Ljubljanske mlekarne so največji proizvajalec mleka v Sloveniji, zato porabijo največ tetrapak embalaže. Obenem pa zmanjšujejo emisije v okolje, nadzorujejo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imajo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen sistem ločevanja odpadkov.Snovna zanka za tetrapak embalažo se začne v proizvodnji izdelkov, kjer embalažo iz koluta preoblikujejo v obliko, kot jo poznajo kupci. To embalažo napolnijo z mlekom ali jogurtom, ostanke embalaže, ki nastanejo pri tem procesu, pa odložijo na sodoben ekološki otok, od koder potujejo do preše, je med drugim pojasnila vodja ekologije v Ljubljanskih mlekarnah