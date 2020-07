Z rekordnim zadolževanjem na pomoč ekonomiji

Nemški poslanci so potrdili rebalans proračuna za letos, ki predvideva za kar 218 milijard evrov skupnega novega zadolževanja. Država se bo tako letos zadolžila precej bolj kot med finančno krizo leta 2010 in tem veliko odločneje priskočila na pomoč gospodarstvu. Hkrati so poslanci po letih usklajevanja potrdili še zakon o temeljni pokojnini.Proračun je težak več kot 500 milijard evrov. Minister za finance Olaf Scholz (SPD) je ob sprejemanju rebalansa dejal, da socialne države, ki jim je tako odločno pomagala prebroditi prve mesece zdravstvene krize, ne bodo krčili, ampak jo bodo še dogradili. »Če si Nemčija lahko ...