Z višjimi prispevki so imetniki minimalne plače v treh letih izgubili 2100 evrov

Gospodarska zbornica Slovenije za letos napoveduje 2,4-odstotno gospodarsko rast, medtem ko je bila lanska po njihovi oceni le 0,8-odstotna. A rast prihodnje leto bo predvsem posledica statistične razlike zaradi nizke lanske rasti in večjega števila delovnih dni. »Sprejeti bi morali nov gospodarski razvojni program na ravni države, ki ne bo vključeval le manjših kozmetičnih popravkov poslovnega okolja, ampak ključne ukrepe, ki bodo imeli pomemben pozitiven sistemski vpliv na razvoj ključnih gospodarskih panog Slovenije,« je pozvala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

