Z vodnjaki bodo ustavili drseči hrib v Glinščici

V dolini Glinščice so na progi novega tira med Divačo in Koprom začeli graditi dva od skupno šestih temeljev v obliki vodnjakov, ki bodo ustavili drsenje hriba nad kraško dolinico. Plaz resno ogroža še ne povsem zgrajeni tir. Vožnja po njem bi bila čez čas nevarna oziroma nemogoča.

Dodatno premikanje terena so opazili konec leta 2024. Na območju obeh južnih portalov (glavne in servisne cevi) predora Lokev (T1) se je hrib od začetka kopanja obeh predorov premaknil približno za ped. Za dodatna dela so z njihovimi izvajalci podpisali aneks, ki pa ne bo vplival na predvideno vrednost v investicijskem načrtu.

Vodnjak v Glinščici so najprej utrdili z deset metrov globokimi piloti, ki so jih med seboj povezali. Foto 2tdk

Približno eno leto so temeljito preučevali plazenje hriba in tudi pri tujih strokovnjakih preverjali ustrezno rešitev. Naloga ni bila enostavna, saj se je pobočje na območju portala glavnega predora od začetka vrtanja predora (2021) do danes premaknilo za šest centimetrov, na območju portala servisnega predora pa za kar 20 centimetrov. Projektanta Elea IC in skupina Irgo sta izdelala izračune in projekte, na podlagi katerih bodo zagotovili trajno stabilnost proge in varnost med njeno uporabo. Najprej so že pod galerijo (ta povezuje predor Lokev in viadukt Glinščica) vgradili dodatne pilote, dodatna geotehnična sidra in armiranobetonske grede, zamenjali so dilatacije viadukta, sanirali pa so tudi opornik, ki so ga dodatno (zasnovali so ga med gradnjo, ko so odkrili kraško jamo na mestu temelja) zgradili na mestu pred vhodom v predor.

Ko so dokončali vrtanje predorov, so ugotovili, da morajo izvrtati še šest vodnjakov, najgloblji bo globok 30 metrov. Foto 2TDK

Najučinkovitejši ukrep proti nadaljnjemu drsenju hriba pa bo šest velikih sider (ali temeljev) – globokih armiranobetonskih vodnjakov. Drugi vodnjak bo kar 30 metrov globok s premerom osem metrov in bo segal pod nivo rečice Glinščice. Najprej bodo zgradili prva dva, na obeh straneh viadukta in nedaleč od portala glavnega predora, na mestu katerih so najprej zgradili deset metrov globoke pilote, glavna dela bodo začeli junija, končali pa do konca leta, ko bodo zaključena tudi preostala dela na tretjem sklopu nove železniške proge Divača–Koper. Preostali štirje vodnjaki morajo biti dograjeni do 1. septembra 2028, da bodo varovali še preostali del hriba in predvsem območje portala servisne cevi na vzporednem tiru.

Novelirani investicijski program projekta drugega tira znaša 1,109 milijarde evrov. Od tega je za rezervacije predvidenih 84 milijonov evrov.

Družba 2TDK je k pogodbi za izvedbo del na kraškem delu proge sklenila z izvajalci (Kolektor CPG in Yapı Merkezi​) aneks št. 3, ocenjena vrednost posega znaša 15 milijonov evrov. Ta znesek pa v ničemer ne povečuje predvidene porabe iz potrjenega finančnega okvira, določenega v noveliranem investicijskem programu projekta Drugi tir Divača–​Koper. Deloma bodo denar lahko namenili iz rezervacij, deloma pa na račun privarčevanih sredstev na posameznih drugih delih.

Vodnjak so projektanti zasnovali po temeljitih izračunih in preverjanih, da bodo držali del pobočja nad sotesko rečice Glinščice. Foto 2tdk

Doslej so v tretjem (zadnjem) sklopu del (tiri, vozna mreža, energetsko napajanje, varnostno-signalne naprave in komunikacije) opravili več kot polovico del, ki bi jih morali po prvotnih načrtih dokončati do konca septembra, zdaj je jasno, da jih bodo do konca leta. Obratovalno dovoljenje v 2TDK pričakujejo v začetku leta 2027.