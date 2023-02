Z vrha banke ga je odneslo segrevanje

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Svetovne banke David Malpass, ki ga je na položaj imenoval še Donald Trump, bo mandat končal predčasno. Beli hiši ni všeč, da se ni jasno opredelil do globalnega segrevanja.

Malpass, ki ima poleg ekonomske in finančne izobrazbe diplomo tudi iz fizike, je bil pozvan k odstopu, potem ko se na panelu ni izjasnil, ali sprejema znanstveni konsenz o tem, da izgorevanje fosilnih goriv spodbuja segrevanje ozračja. Na vprašanje je odgovoril: »Sploh ne vem – nisem znanstvenik in to ni vprašanje zame.« Po navedbah dveh virov je to v kritikah dodatno motiviralo uradnike Bele hiše, ki so si že dolgo prizadevali za njegovo odstavitev.

Malpass bo položaj predsednika Svetovne banke, ki na leto upravlja več kot sto milijard dolarjev vreden proračun, zapustil do konca junija. Njegov petletni mandat bi se moral sicer izteči aprila 2024.