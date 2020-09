V Sloveniji za 300 milijonov sumljivih nakazil

Slovenski urad za preprečevanje pranja denarja je od leta 2010 do 2019 v povprečju zaznal za 300 milijonov evrov sumljivih finančnih transakcij na leto. V zadnjem desetletju se je skozi slovenski finančni sistem prelilo tri milijarde evrov sumljivega denarja.Kot so nam pojasnili na uradu, so v minulih desetih letih prejeli 5583 prijav sumljivih finančnih transakcij. Od tega so v kar 2119 primerih ugotovili, da bi utegnile transakcije pomeniti pranje denarja ali financiranje terorizma, v 1174 primerih pa so posumili, da gre za druga kazniva dejanja, za katera je zagrožena zaporna kazen. O vseh teh primerih je urad zato obvestil ...