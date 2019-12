Za A1 Slovenija kar uspešno leto

Preberite še:



A1 Slovenija je v 100-odstotni lasti mednarodne telekomunikacijske skupine Telekom Austria Group in je tako pomemben del vodilnega ponudnika digitalnih storitev in komunikacije v državah srednje in vzhodne Evrope z več kot 24 milijoni uporabnikov v sedmih državah, več kot 4 milijardami evrov prihodkov in več kot 18.000 zaposlenimi. Skupina je evropska enota družbe América Móvil, tretjega največjega ponudnika brezžičnih storitev na svetu.

Ljubljana - Za A1 Slovenija je bilo letošnje leto kar uspešno, je povedal predsednik upravein Vip mobile. A1 Slovenija, ki je vodilni zasebni ponudnik celovitih komunikacijskih storitev v Sloveniji, ima že več kot 700.000 uporabnikov. V letu 2020 se želijo malce več podati še na področje infrastrukture."Trend, ki ga s skrbjo opazujemo, pa je rast stroškov vsebin. Zadnjih pet let so se tukaj stroški operaterjev skorajda potrojili," je dodal Turk. A1 Slovenija razvija smiselne komunikacijske rešitve, ki ustrezajo trenutnim in nastajajočim potrebam uporabnikov, Tako med drugim ponujajo kombiniranje video vsebin z neomejenim internetom."Ena večja stvar, ki prihaja, je 5G. Pripravlja se strategija s strani države; pričakujemo, da bo do konca prihodnjega leta prišlo do avkcije. Z optimizmom gledamo novo tehnologijo, vendar mislimo, da je glede A1 to še prezgodaj. Pri 4G, ki ga razvijamo, vidimo, da ima še vedno potencial, saj so hitrosti omrežja še zadostne za povprečne uporabnike," je še pojasnil Dejan Turk.Letos je A1 Slovenija že začela graditi optiko in videla, da ni najlažje. Po Turkovih besedah so poskušali najti nekaj območij, kjer imajo dejansko le enega ali največ dva konkurenta na infrastrukturi; tako so zgradili optično omrežje v Kosezah, gradijo ga pa še v Celju. "Tukaj se učimo, ampak vidimo, da je to pravi korak - ne mislimo graditi celotnega omrežja, ampak pametno kombinirati. Še vedno bomo skušali imeti najbolj ugodno ponudbo na trgu, najbolj uslužne in najhitrejše ljudi, ter seveda pri tem ne bomo pozabili, kako lahko hardversko dopolnjujemo," je še pojasnil Turk.