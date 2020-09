Za avtomobilsko industrijo poseben sklad

Včeraj zvečer je preko video povezave potekal avtomobilski vrh nemške vlade in predstavnikov industrije. Še pred začetkom vrha je kazalo na spor med tistimi, ki zagovarjajo nove subvencije za nakupe in tistimi, ki stavijo na prestrukturiranje. Kot vse kaže, se bo avtomobilska industrija morala znajti brez dodatnih subvencij, saj kanclerka Angela Merkel stavi na digitalizacijo, avtonomno vožnjo in električna vozila. To pa naj bi pomagal doseči poseben razvojni sklad.Minister za promet Andreas Scheuer je pred vrhom podprl subvencijo za nakup vozil s klasičnim motorjem in s tem odprl temo, ki naj bi bila že v predalu kot ...